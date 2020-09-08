Дмитрий Чайков анонсирует начало «смертельных боёв» на шоу «Спаси свою любовь».

Началась просто бойня, не на жизнь, а на смерть.

Из-за голосования все начинают спорить, кто достоин остаться , а кому уже пора уйти!

Вспыхнула борьба между новыми участниками, которые зашли на ссл и теми, кто уже на проекте давно.

Все спорят о критериях оценки номинантов, и в частности, все говорят о «развитии» пар на проекте. Некоторые считают, что есть пары, которые добились всего и развития у них больше не происходит.

Самое хреновое, я считаю, это склоки внутри коллектива.

Но с другой стороны, сейчас очень видно, кто что из себя представляет, кто друг, а кто нет, кто в стрессовых ситуациях быстро переобувается и на кого вообще не стоит рассчитывать.

Все наши баталии смотрите теперь в час ночи на тнт.

А мы с Ирой постараемся нести мир и любовь без потерь и склок! Да будет так😉

Как вы относитесь к происходящему на ссл? Делёжкам, голосованиям, поведению пар?