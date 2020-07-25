Дмитрий Чайков рассказал, что у них с Ириной Пингвиновой будет девочка.

Вот так бывает, ждали мальчика, а будет принцесса❤

Мне всегда очень интересно узнавать от Иры какие-либо подробности про фисташку, поэтому мы решили вместе съездить на узи. Я был очень рад, когда смог увидеть ребёнка так близко😊ножки, ручки) нельзя описать словами эти эмоции. Становится тепло на душе, я очень счастлив в такие моменты! Врач рассмотрела все близко и сообщила нам, что в прошлый раз произошла ошибка и у нас будет девочка) я не расстроился, ведь для нас главное здоровье ребёнка) поэтому теперь у меня будет 2 принцессы, Ира и фисташка❤