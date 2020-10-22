Дмитрий Чайков размышляет о времени и о том, как мы с ним обходимся.

НЕТ ВРЕМЕНИ!

А может времени и вовсе нет? Не задумывались? Заметил по себе, что частенько юзаю эту фразу когда что-то просят, а мне не хочется или чаще всего, когда руки не доходят до важных дел🤦🏽

Знакомо?

Я считаю, время может быть как союзником, так и врагом («где ж ты сволочь, ходишь, почему у меня тебя вечно нет»)😂

Я задумался над этим. Делюсь мыслями: мы замечаем время, когда наши дни не очень наполнены жизнью, когда мы не страстно делаем то что любим, когда про❤бываем время в соц сетях, не с теми людьми, когда тупо не счастливы!

Это я к чему всё, ещё недавно, я только узнал, что стану ПАПОЙ! А сегодня мы уже уходим в декретный отпуск!🤩 Я счастлив, полон любви и не могу дождаться, чтобы увидеть свою принцесску! Моя жизнь как будто наполнилась смыслом! И я хотел бы максимально с Пользой для нашей семьи использовать выделенное нам время, я бы сказал переоценка ценностей произошла✨.

Поделитесь опытом, так у всех родителей, или только у меня такая история😌😃