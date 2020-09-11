Дмитрий Чайков понял, что выбрать имя будущего ребенка не так-то просто.

ОБЩЕЕ СПЛОЧАЕТ НАС!

На днях делал Ире свидание, на котором мы выбирали Имя для нашей будущей малышки.

Оказывается, выбрать имя это не так просто, это должно быть очень взвешенно и осознанно, так как имя характеризует человека, его личность и даже некоторое будущее и успех.

Мы с Ирой, естественно, для нашей малышки выберем самое мощное и достойное Имя, чтобы она прожила свою яркую, прекрасную и насыщенную жизнь🔥

Кто как подходил к этому вопросу? Читали интересные смыслы имён? Какие? Делитесь!