Недавно на шоу «Бородина против Бузовой» было яркое обсуждение конкурса «Свадьба на миллион», а точнее делёжки главного приза. Яббаровы и Блюменкранцы хотели разделить приз пополам и на 500 тысяч сыграть две неплохие свадьбы.



Данную тему попросили прокомментировать Дмитрия Дмитриенко. Но не успел он взять в руки микрофон, как организаторы показали видео со времён конкурса «Человек Года». В нарезке его жена Ольга Рапунцель пообещала в случае победы поделить выигрыш вместе с сестрой Алёной. Стоит напомнить, что в конкурсе Ольга выиграла квартиру, но деньги Ольге (обещанные 500 тысяч) так и не отдала. Ещё на шоу показали нарезку, в которой Алёна Савкина говорит своей маме, что она даже не надеется получить деньги от старшей сестры.



Дмитрий был возмущён, что Алёна и Татьяна Владимировна сомневаются в их обещаниях. Просто Дмитриенко пока не получили ключи от квартиры. Также Дмитрий пожаловался, что до сих пор они с Ольгой и детьми снимают квартиру, он вынужден приезжать на шоу за свои деньги, а дома ему приходится рекламировать товары через инстаграм, чтобы прокормить семью.