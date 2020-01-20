Демонстрация программ с национально-культурным компонентом может стать обязательной для обладателей и соискателей лицензии на телевещание в России, соответствующий пункт есть в перечне поручений президента Владимира Путина.

«Правительство РФ <…> рассмотреть вопрос о целесообразности внесения в нормативные правовые акты изменений, предусматривающих установление по отношению к обладателям (соискателям) лицензии на телевизионное вещание требования об обязательном производстве и демонстрации аудиовизуальной продукции с национально-культурным компонентом», — говорится в поручении, передает ТАСС.

Глава государства ожидает доклад по этой теме до 15 мая, ответственным назначен премьер Михаил Мишустин. Отмечается, что это первый перечень поручений президента, который дан в том числе новому главе правительства.

Напомним, в 2018 году в России начался переход от аналогового телевещания к цифровому, он полностью завершился 14 октября 2019 года.

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