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Занятия будут проходить два раза в неделю по гибкому графику. Об этом говорится на официальном сайте мэра Москвы.

Каждый день спортсмены центра будут выходить в прямой эфир на 10-минутную зарядку. Упражнения специально подобраны для выполнения в домашних условиях, а также подходят для детей всех возрастов. На онлайн-уроках ребята попробуют выполнить базовые упражнения из разных видов спорта, среди которых баскетбол, футбол, легкая атлетика и гимнастика, а также примут участие в танцевальных перерывах на базе симулятора Just Dance.

Ежедневная непродолжительная физическая нагрузка улучшает настроение, общее самочувствие и поможет укрепить иммунитет. Присоединиться к онлайн-тренировкам «Здоровые каникулы» можно в социальной сети «Инстаграм», а посмотреть записи занятий на страницах центра в социальных сетях «Вконтакте» и «Фейсбук».

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