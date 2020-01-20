Для российских специалистов в сфере образования предложено ввести новое ограничение: понятие педагогической тайны, которое запретит учителям и воспитателям разглашать диагнозы и особенности развития детей. С инициативой выступила рабочая группа «Здоровый ребенок» правительственного координационного совета по проведению Десятилетия детства в России.

Предложенное ограничение схоже с врачебной тайной и предполагает запрет о распространении о состоянии ребенка без согласия родителей.

Как пояснила руководитель группы, главный внештатный детский специалист по медицинской реабилитации Минздрава России Татьяна Батышева, учитель должен знать об особенностях ребенка, чтобы лучше установить с ним контакт и при необходимости оказать помощь. Однако сейчас родители опасаются давать педагогам такую информацию, опасаясь ее некорректного использования.

Чиновники пока не дали инициативе оценки, но в родительском сообществе идею уже поддержали. Кроме того, эксперты предложили и расширить понятие педагогической тайны, распространив его и на семейный секреты.

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Блок для учителя: в России предложили ввести понятие педагогической тайны