Штрафы и пени за просрочку оплаты услуг ЖКХ временно отменяются для жителей Москвы из числа лиц пожилого возраста и граждан, страдающих от хронических заболеваний. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин 23 марта.

«Временно отменяется взимание пени и штрафов за просрочку оплаты услуг ЖКХ. Покидать квартиру или уезжать с дачи, чтобы оплатить квитанции, не нужно», — говорится на сайте градоначальника.

Операторам связи поручено не отключать от предоставляемых услуг в случае нулевого или отрицательного баланса абонентов из числа той же группы лиц.

Обе меры введены в связи с домашним режимом, который обязаны соблюдать москвичи старше 65 лет и лица, страдающие хроническими заболеваниями. Самоизоляция для них является обязательной в период с 26 марта по 14 апреля.

Для доставки продуктов и лекарств можно обратиться к соцработникам по телефону 8-495-870-45-09. По тому же номеру можно позвонить для получения больничного листа, который доставят курьером. Для компенсации возможных дополнительных расходов будет предоставлена разовая материальная помощь в размере 4 тыс. рублей.

Работодатели обязаны для сотрудников этой группы лиц предоставить оплачиваемый отпуск, отправить их на больничный либо перевести в режим удаленной работы.

Исключение сделано только для руководителей и сотрудников, чье присутствие на рабочем месте жизненно важно для функционирования предприятий, организаций, учреждений и органов госвласти, а также для работников здравоохранения.

По состоянию на 23 марта, в России диагностировано 438 случаев заболевания COVID-19, из них 71 — за последние сутки. В Москве коронавирус подтвердился у 262 граждан. 17 человек вылечились. Случаев летального исхода нет.

С 5 марта в Москве действует режим повышенной готовности из-за распространения коронавируса. До 10 апреля запрещены все массовые мероприятия численностью более 50 человек, школы и колледжи столицы закрыты на карантин. Больничные листы будут выдаваться всем находящимся на карантине, в том числе здоровым людям.

В связи с пандемией COVID-19 к россиянам ранее обратился глава государства Владимир Путин.

Вспышка пневмонии COVID-19, вызываемой вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря. Вне Китая болезнь была диагностирована у пациентов более чем в 180 странах. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию коронавируса в мире. По данным ВОЗ на 23 марта, всего в мире подтверждено свыше 294 тыс. случаев заболевания, скончались 12944 человека.