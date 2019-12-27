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«Для меня он мертв»: Федор Емельяненко рассказал об отношениях с младшим братом

17:14 27/12/2019

Российский боец смешанных единоборств Федор Емельяненко признался, что у него сложные отношения с братом Александром. Об этом он сообщил в интервью Sport24.

«Я молюсь, чтобы человек нашел себя. Для меня на сегодняшний день Александр мертв», – сказал Емельяненко. Он отметил, что сейчас лучшей помощью для Александра будет «не помогать ему».

«Знаете, сколько лет я ему помогаю? Очень много. Дело не в усталости. У человека своя дорога, своя жизнь», – подчеркнул боец. Он добавил, что Александру нужно обратить взгляд внутрь себя.

Боец MMA Джарред Брукс Нокаутировал сам себяНапомним, ранее в интервью телеканалу «МИР 24» Александр Емельяненко заявил, что не общается со старшим братом. По словам Александра, брат ему не протянул руку, когда он попал в тюрьму.

Как сообщают СМИ, отношения между братьями испортились еще в 2017 году. В частности, Александр раскритиковал окружение брата, назвав их подхалимами и осудил его за то, что он отказался вступиться за него в конфликте с бойцом Сергеем Харитоновым. В ответ Федор назвал Александра Иудой.



