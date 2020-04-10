Парковка для медиков в Москве станет бесплатной с понедельника, 13 апреля. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта 10 апреля.

«Бесплатное право парковки получат все работники, чьи списки были переданы в департамент здравоохранения Москвы их медучреждениями», — говорится в сообщении в Telegram.

Обратиться за подробностями медики могут на горячую линию дептранса.

В апреле спикер Госдумы Вячеслав Володин и премьер-министр Михаил Мишустин договорились обратиться к мэрам и губернаторам российских городов с предложением рассмотреть возможность отмены платы за парковку для врачей и медперсонала, пишет «РИА Новости».

Ранее активисты Общероссийского народного фронта запустили в России челлендж #Довезиврача. Суть акции — бесплатно отвезти медицинских работников на работу и домой, тем самым отблагодарив их за труд на передовой борьбы с коронавирусом. Готовые оказать содействие автомобилисты оставляют номера своих телефонов, по которым медики могут с ними связаться и обратиться за помощью.

По состоянию на 10 апреля, в России диагностировано 11917 случаев заболевания COVID-19, из них 1786 — за последние сутки. 795 человек вылечились. 94 пациента скончались.

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