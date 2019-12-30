Ввести правила поведения чиновников на корпоративах предложил депутат Заксобрания Ленинградской области Владимир Петров. Об этом сообщило «РИА Новости» со ссылкой на текст документа.

Со своим предложением Петров обратился к премьер-министру России Дмитрию Медведеву.

«Прошу Вас рассмотреть возможность внедрения дополнительных «нравственных» правил поведения государственных служащих во время корпоративных и иных досуговых мероприятий», — пишет депутат.

По его мнению, чиновники являются «лицом» государства, и появление материалов об их неэтичном поведении во время праздничных застолий негативно сказывается на имидже и авторитете государственной власти.

Кроме того, депутат из Ленобласти попросил премьера рассмотреть вопрос об усилении контроля за расходованием бюджетных средств на корпоративы.

23 декабря депутат верховной рады от партии «Слуга народа» Александр Дубинский в своем Telegram-канале завил, что на новогоднем корпоративе Нацбанка Украины танцевали стриптизерши.