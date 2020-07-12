Более двух тысяч кандидатов зарегистрированы для участия в парламентских выборах в Сирии, заявил в интервью сирийскому госагентству SANA член верховной избирательной комиссии Нури Фарес.

Прием заявок стартовал 5 марта и завершился 11-го. Глава комиссии Хайдар Рахма сообщал, что кандидат в депутаты может подать заявку лично или через своего представителя. Кандидат должен иметь гражданство САР и проживать в Сирии не менее 10 лет.

По словам Фареса, верховная избирательная комиссия зарегистрировала 2100 кандидатов, работать будут 7313 избирательных участков.

Выборы в парламент Сирии, переносившиеся два раза из-за пандемии коронавируса, запланированы на 19 июля.