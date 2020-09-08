Распространение недостоверной информации о товарах и услугах и дистанционная продажа некачественных товаров должны стать административными правонарушениями. С таким предложением, как сообщает «Лента.ру», выступил депутат Государственной думы Алексей Чепа.

Чепа, как сообщал «Рамблер», — заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам, член комиссии по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России, заместитель руководителя фракции «Справедливая Россия».

Некоторое время назад он приступил к работе над проектом закона о введении административной ответственности за распространение через интернет или по телефону недостоверной информации о товарах и услугах и дистанционную продажу некачественных товаров.

По словам парламентария, компании нередко привлекают клиентов посредством недостоверной информации и не несут за это административной ответственности. Также он отметил, что порой компании присылают бракованные изделия при дистанционной продаже, а затем находят разные причины для отказа в возврате.