Карантинные меры будут смягчены с понедельника, 11 мая, в Испании для территорий, где живет чуть более половины населения, сообщил министр здравоохранения Сальвадор Илья.

В списке этих территорий нет Мадрида и большей части Каталонии, где эпидемиологическая обстановка в разгар пандемии была наиболее тяжелой и где за последние сутки было зафиксировано более половины от всех случаев заражения в стране.

Во вторник, 28 апреля, власти представили план постепенного выхода из карантина, который состоит из четырех стадий (от нулевой до третьей). Переход на новую стадию происходит в разных регионах не одновременно, а зависит от эпидемиологической обстановки и готовности больниц.

«В общей сложности половина населения Испании, 51%, живут на территориях, которые соответствуют первой фазе, это чуть более половины испанской территории», — заявил Илья.

Он отметил, что переход от нулевой к первой фазе означает, что люди смогут собираться компаниями до десяти человек, будут открыты магазины до 400 квадратных метров при ограниченном количестве посетителей (30% от вместимости), могут быть открыты уличные ярмарки и рынки, террасы (50% от вместимости), при этом за одним столом могут сидеть не более десяти человек, открываются библиотеки и музеи (также при ограниченном количестве посетителей), открываются отели (зоны общего пользования останутся закрытыми), разрешен туризм на природе небольшими группами.

Министр добавил, что по-прежнему рекомендовано работать удаленно, когда это возможно. Он также заявил, что на фазе «деэскалации как никогда необходима социальная дисциплина».

Ранее руководства и службы здравоохранения автономных сообществ направили в минздрав предложения о том, какие именно регионы, по их мнению, готовы к переходу от нулевой стадии к первой. В частности, руководство Каталонии и Кастилии-и-Леона предложили перевести на первую фазу лишь несколько негустонаселённых районов. Предложение Мадрида о переходе на первую фазу было отклонено.

Минздрав определил, что одним из основных критериев перехода на новую фазу снятия карантина должна быть готовность системы здравоохранения: тот или иной регион (провинция, муниципалитет) в течение максимум пяти дней должен быть способен обеспечить от 1,5 до 2 кроватей для пациентов в отделениях интенсивной терапии на каждые 10 тысяч жителей и от 37 до 40 кроватей для «тяжелых» пациентов на 10 тысяч жителей. Кроме того, как сообщил на пресс-конференции директор координационного центра предупреждений и чрезвычайных ситуаций Фернандо Симон, руководство здравоохранения исходило при анализе готовности перехода на новую стадию из данных о выявленных случаях заражения, количестве подозрительных случаев, количестве пациентов в отделениях интенсивной терапии и летальных исходах, возможностей для проведения тестов ПЦР.

На подготовительной, «нулевой фазе», со 2 мая власти разрешили испанцам гулять и заниматься индивидуальными видами спорта, выполняя определенные правила, для разных категорий населения установлено расписание. Кроме того, с 4 мая небольшие магазины, мастерские и парикмахерские начали принимать клиентов по предварительной записи, рестораны и кафе – продавать еду на вынос.

В среду испанский конгресс депутатов продлил режим повышенной готовности до 24 мая. Как заявил премьер Педро Санчес, страна может вернуться к нормальной жизни к концу июня, если не произойдет ухудшения эпидемиологической ситуации.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.