В ближайшее время россияне смогут получить новые пенсионные удостоверения в виде пластиковой карты. Об этом, как сообщает ТАСС, рассказал министр труда и социальной защиты России Антон Котяков.

Ранее, как сообщал «Рамблер», Минтруда разработало законопроект о введении пенсионного удостоверения в форме пластиковой карты. Сегодня состоялось расширенное заседание комитета Совета Федерации по социальной политике с участием Котякова.

В ходе него он рассказал, что органы Пенсионного фонда России начнут выдавать новые пенсионные удостоверения уже в ближайшее время, а их получение будет добровольным. Также министр упомянул, что удостоверения не снабжены чипом. Он объяснил это их дороговизной.

В свою очередь, глава ПФР Максим Топилин, который также принял участие в заседании комитета Совфеда по соцполитике, рассказал, что первая партия пенсионных удостоверений, которую фонд уже заказал, насчитывает около двух миллионов штук.