Все остальное время в нем будут читать Коран.

Чтобы посмотреть известные фрески собора Святой Софии, туристам выделили специальное время, пишет Orthodox Time.

Как сообщает издание, все остальное время в соборе, который недавно получил статус мечети, будут читать Коран. С туристов не будут взымать плату. Также стало известно, что из здания перенесут символику, которая «не соответствует функции мечети». Эти фрагменты будут выставлены в другом месте.

Первая исламская молитва в Софии состоится 24 июля. В дальнейшем в мечети круглосуточно будут читать Коран, ежедневно будут совершать пять намазов.

В начале июля Верховный суд Турции постановил, что вопрос о смене статуса собора может принять нынешний президент страны Реджеп Тайип Эрдоган. При этом остается в силе и решение первого президента Турции Кемаля Ататюрка о присвоении собору статуса музея. Указ о присвоении статуса мечети Эрдоган подписал 10 июля.

Собор Святой Софии был построен в 530-х годах. В 1453 году, после захвата города османами, собор был обращен в мечеть, а в 1935 году приобрел статус музея.