Дети чаще заражаются так называемым «британским» штаммом ковида, чем раньше, сообщили недавно иностранные ученые. Отмечалось, что подростки от 12 до 16 лет в семь раз чаще других членов семьи приносят инфекцию домой.

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По словам российского ученого-инфекциониста Евгения Тимакова, группами риска среди несовершеннолетних можно считать малышей до года и подростков старше 15 лет, а также имеющих проблемы со здоровьем. Речь идет о хронических заболеваниях, ожирении, сахарном диабете, астме.

Большая заразность вируса не приведет к серьезным последствиям, считает Тимаков. То, что он стал более заразен — это его эволюция, то есть в данном случае все логично.

Новый штамм коронавируса, обнаруженный в декабре в Великобритании, распространяется быстрее, чем обычный вариант, подтвердили в ВОЗ.

Нас ждёт и третья волна коронавируса, как это было с другими эпидемиями, рассказал главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко. Это не прогноз, а результат исторического анализа, ведь COVID-19 — не первая атака вируса на человечество. Все они протекали в три волны и были связаны с сезонными вспышками. Например, испанка.