Британская актриса Джуди Денч на карантине снимала ролики для TikTok со своим 23-летним внуком Сэмом Уильямсом, сообщает The Independent.

Вместе они выложили несколько танцев.

В интервью каналу Channel 4 News Денч поделилась, что платформа TikTok буквально «спасла» ее на карантине, поскольку ей было очень одиноко.

«Это все были идеи Сэма, и он был со мной очень строг. Просто заставлял меня все это делать. Мне приходилось репетировать. Я тренировалась выполнять все эти движения. Не думайте, что это было естественно», — рассказала она.

В марте видео с Денч в маске с ушами, в котором она советовала людям «продолжать улыбаться» стало очень популярным в Сети.