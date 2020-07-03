Известный итальянский модельер Джорджо Армани и знаменитый шеф-повар Джино Сорбилло стали новыми послами Всемирной туристской организации при ООН в честь перезапуска туризма в Италии.

«Всемирная туристская организация (UNWTO) назначила двух новых специальных послов на фоне перезапуска сектора по всей Европе. В связи с визитом генерального секретаря в Италию … UNWTO назначила известного модельера Джорджо Армани и прославленного шеф-повара Джино Сорбилло своими новыми специальными послами по туризму», — говорится в пресс-релизе организации.

Организация отмечает, что в качестве послов, Армани и Сорбилло «используют свой статус и влияние, чтобы продвигать работу специализированного агентства ООН по ответственному и устойчивому туризму».

«Будучи лидерами в области гастрономии и моды, они представляют два крупнейших сектора экономики Италии и две отрасли, способствующие превращению страны в мирового лидера в сфере туризма. С момента создания собственной компании в 1975 году Джорджо Армани стал синонимом итальянского стиля. Как шеф-повар Джино Сорбилло всегда прославлял традиционную неаполитанскую пиццу и открыл удостоенные наград рестораны по всему миру», — подчеркивает организация.

Кроме того, как подчеркивается в пресс-релизе, новые назначения «укрепят прочные отношения UNWTO с Италией».