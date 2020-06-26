Мария Табак. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выразил соболезнования родственникам погибших во время нападения в шотландском Глазго.

По данным местных СМИ, по меньшей мере три человека погибли после того, как неизвестный напал на людей с ножом, два сотрудника полиции получили ранения.

«Глубоко огорчен ужасным инцидентом в Глазго, мои мысли сейчас с жертвами и их семьями. Благодарю наши мужественные спасательные службы, реагирующие сейчас на этот инцидент», — написал Джонсон в Twitter.