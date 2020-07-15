Мария Табак. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон пообещал, что действия правительства по борьбе с эпидемией коронавируса будут проанализированы, но заявил, что пока время для «разбора полетов» не наступило.

«Я не думаю, что сейчас, в разгар борьбы с пандемией, хороший момент посвящать огромное количество времени официальных лиц расследованию. Но, конечно, мы будем стремиться извлечь уроки из этой пандемии в будущем, и, конечно, у нас будет независимое расследование того, что было», — сказал Джонсон, отвечая в среду на вопрос коллег по парламенту.

Оппозиция обвиняет правительство в том, что оно слишком поздно ввело карантинные меры, что, в свою очередь, послужило причиной большого числа жертв.

Число умерших от коронавируса в Британии превысило 45 тысяч человек, число заразившихся с подтвержденным диагнозом приближается к 292 тысячам.

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