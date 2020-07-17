Мария Табак. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон рассчитывает, что страна полностью вернется к нормальной жизни, приостановившейся из-за пандемии коронавируса, к Рождеству.

«С 1 августа смогут возобновить работу большая часть остающихся спортивных центров, боулинг-клубы, катки, казино, также смогут возобновить работу косметологи. Ночные клубы и детские игровые центры должны будут пока, к сожалению, остаться закрытыми», — сказал Джонсон на пресс-конференции в пятницу.

«Также будут разрешены свадебные приемы количеством до 30 человек, при условии соблюдения мер безопасности», — отметил премьер.

В начале августа будут объявлены новые рекомендации касательно работы в офисах. Сейчас главам компаний рекомендуется консультироваться с работниками и предлагать им вернуться в офисе только в том случае, если там обеспечены все меры безопасности.

В сентябре в полной мере возобновят работу школы, детские сады и колледжи. С октября будет разрешено проведение конференций и концертов в помещениях.

«Мы рассмотрим возможность более существенного возвращения к нормальной жизни с ноября, возможно, в срок к Рождеству», — сказал Джонсон.

Он также сообщил о смягчении рекомендации касательно пользования общественным транспортом: теперь транспортом может пользоваться любой желающий, но об альтернативных видах транспорта тоже забывать не стоит.

Число жертв коронавируса в Великобритании превышает 45 тысяч, количество выявленных заболевших — 292 тысячи.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.