Папарацци заметили американского актера Джонни Деппа в Лондоне, когда он выходил из паба с таинственной подругой и садился с ней в машину, сообщает Mirror.

Somebody better tell Stephen 🤣🤣🤣 💀💀💀💀💀💀https://t.co/b4j3wpvnbx — Qwerty🏴‍☠️ (@TheNamesQ) July 20, 2020

По информации издания, он посетил заведение на Западе Лондона, чтобы отдохнуть от продолжающегося судебного процесса, связанного с его бывшей женой Эмбер Херд.

На кадрах актер одет в мешковатую толстовку, шапку в растафарианском стиле и свободную парку известного американского бренда, а его подруга в белую футболку и брюки. Пока неизвестно, кто составил компанию звезде «Пиратов Карибского моря».

С начала июля в лондонском Высоком суде идут слушания по иску Джонни Деппа против таблоида Sun, поданному в феврале этого года.

В апреле 2018 года в газете появилась статья о том, что он избивал Эмбер Херд. Актриса обвинила бывшего супруга, с которым состояла в браке с 2015 по 2017 год, в «трехдневных мучениях с физическим насилием». По ее словам, это произошло в 2016 году. В тот период номинант на премию «Оскар» принимал наркотики и злоупотреблял алкоголем.

Джонни Депп отрицает, что проявлял насилие по отношению к Херд, и утверждает, что это она была «агрессором» в их отношениях.

За него уже заступилась актриса Вайнона Райдер, с которой Депп был вместе четыре года в период с 1989 по 1993 год, и бывшая жена певица Ванесса Паради (с ней он был с 1998 года по 2012 год). Они заявили, что «невозможно поверить в правдивость таких кошмарных обвинений».