Алексей Богдановский. Апелляционный суд отменил приговор Джохару Царнаеву за теракт на Бостонском марафоне, говорится в решении суда.

«Смертный приговор Джохару Царнаеву по пунктам 4, 5, 9, 10 и 14 обвинения отменен, дело передано в (нижестоящий) окружной суд для проведения нового процесса на стадии вынесения приговора», — говорится в решении суда.

Апелляционный суд согласился с доводами защиты, что проведение суда над Царнаевым в самом Бостоне помешало отобрать непредвзятых присяжных по делу.

Кроме того, суд счел ошибочными действия судьи, приговорившего Царнаева по трем второстепенным пунктам обвинения, связанным с незаконным ношением оружия во время совершения преступления. По этим пунктам Царнаев будет оправдан.

«Первая ошибка (с присяжными) требует, чтобы мы отменили смертные приговоры Царнаеву, а вторая заставляет нас отменить обвинительный приговор по трем пунктам», — говорится в решении судей апелляционного суда.

Это решение может быть обжаловано в расширенной коллегии апелляционного суда и в конечном итоге дойти до Верховного суда.

Царнаев был осужден за планирование и осуществление со своим братом Тамерланом теракта 2013 года на марафоне в Бостоне — тогда погибли три человека и более 280 были ранены.