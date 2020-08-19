Демократическая партия США официально выдвинула бывшего вице-президента Джо Байдена на пост президента, свидетельствуют результаты голосования.

В ходе виртуальной переклички партийные делегации от штатов и территорий США огласили результаты своих праймериз, по которым Байден набрал наибольшее число партийных делегатов, голосующих на съезде.

Съезд демократов проходит на этой неделе в виртуальном формате из-за коронавируса.

Байдену на выборах 3 ноября будет противостоять действующий президент Дональд Трамп.