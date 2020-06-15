Звездная пара не явилась в суд для подписания документов

В конце мая 34-летний Джиган опубликовал в Instagram первое фото с женой Оксаной Самойловой и сыном после заявления о разводе. Ранее рэпер показывал лишь архивные кадры, поэтому поклонники тут же предположили, что супруги помирились и не станут расставаться.

С разъяснениями поспешила 32-летняя Оксана. Напомним, звездная пара воспитывает трех дочерей: Ариелу, Лею и Майю. В феврале Самойлова родила долгожданного сына Давида. После этого Джиган увлекся запрещенными веществами, провоцировал скандалы и попал в рехаб. Самойлова не стала терпеть подобное поведение мужа и подала на развод.

По словам Оксаны, бракоразводный процесс запущен, и встреча в суде состоится. Так, совместные снимки, по ее мнению, ничего не значат. Сегодня, 15 июня, в суде должна была состоятся встреча Джигана и Оксаны. Однако развестись паре не удалось. Как оказалось, никто из супругов не пришел на заседание. Об этом сообщил Telegram-канал Mash. Адвокат Самойловой от комментариев отказался.

«Производство по делу прекращено в связи с отказом истца от иска и примирением сторон»

Поклонники звездной пары надеются, что развода все-таки не будет, а Оксана смогла простить Джигана.