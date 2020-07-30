Папарацци заметили американскую певицу и актрису Дженнифер Лопес без помолвочного кольца, когда звезда каталась на велосипеде вокруг своего особняка а Хэмптонсе (штат Нью-Йорк), сообщает Daily Mail.

No ring, no problem: Considering her diamond engagement ring from fiance Alex Rodriguez is … https://t.co/zode0C0NRK via @DailyMailCeleb — ludovic choupo (@ludovicchoupo) July 30, 2020

Журналисты подчеркивают, что Лопес правильно сделала, что сняла украшение. Ведь кольцо с бриллиантом, подаренное ей женихом, бывшим бейсболистом Алексом Родригесом, стоит более миллиона долларов.

Звезда отправилась на велопрогулку в простом спортивном костюме синего цвета, белоснежных кроссовках, а лицо прикрыла маской и солнцезащитными очками. Про шлем тоже не забыла.

В этот понедельник, 27 июля, Алексу Родригесу исполнилось 45 лет. По этому случаю Дженнифер Лопес опубликовала в инстаграме трогательное видео, в которое включила детские фотографии. Позже, как сообщает издание, пара отпраздновала юбилей в Хэмптонсе.