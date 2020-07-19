Член Зала славы мирового гольфа американец Джек Никлаус сообщил, что несколько месяцев назад был инфицирован коронавирусом.

По словам Никлауса, он и его супруга Барбара в марте-апреле находились на самоизоляции во Флориде и сдали положительные тесты на коронавирус.

«У Барбары не было симптомов, у меня болело горло и был кашель. Это продолжалось не очень долго, и нам очень, очень повезло, — приводит слова 80-летнего Никлауса golfchannel.com. — Мы с Барбарой находимся в возрасте повышенного риска».

Никлаус является рекордсменом по количеству побед на самых престижных турнирах — мэйджорах (18). Второе место занимает его соотечественник Тайгер Вудс (15).