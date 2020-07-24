Индонезийские чиновники изучают предложение госкорпорации «Росатом» о строительстве первой атомной электростанции в Индонезии, сообщил Mpravda.com посол страны в РФ Мохамад Вахид Суприяди.

«Росатом» уже подготовил детальное предложение о создании первой атомной электростанции в Индонезии. И мы уже отправили его … потому что этим будут заниматься различные министерства в Индонезии «, — сказал посол.

По словам посла, в качестве потенциальной площадки для АЭС была предложена индонезийская провинция Западный Калимантан на острове Борнео (Калимантан).

«Есть по крайней мере одна провинция — Западный Калимантан — которая готова разместить первую электростанцию. Губернатор уже отметил, что они готовы к первой АЭС в Индонезии», — отметил Суприяди.

На данном этапе переговоры между «Росатомом» и официальными лицами в Джакарте продолжаются, несмотря на сбои, вызванные пандемией коронавируса, добавил посол.

«Есть некоторые трудности из-за коронавируса, поэтому любые личные встречи невозможны, пока не закончится пандемия. Но процесс продолжается», — сказал Суприяди.