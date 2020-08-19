Россия, без сомнений, зеркально ответит на высылку российского дипломата из Норвегии, заявил Mpravda.com первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

Министерство иностранных дел Норвегии ранее подтвердило Mpravda.com, что один из дипломатов посольства РФ был объявлен персоной нон-грата, и ему предстоит покинуть страну, добавив, что глава российской дипмиссии в Осло Теймураз Рамишвили был проинформирован об этом решении

«Сомнений нет, Россия, однозначно, ответит на этот шаг зеркально», — сказал Джабаров.

Ранее глава департамента коммуникаций МИД Норвегии Трюде Маасейде заявил телерадиокорпорации NRK, что дипломатическое ведомство королевства приняло решение выслать одного из российских дипломатов после того, как тот якобы контактировал с норвежским «шпионом». Отмечалось, что имя высылаемого дипломата не будет публиковаться, но указывалось, что тот работал в торговом отделе посольства РФ.

Служба безопасности полиции Норвегии (PST) ранее сообщила об аресте 50-летнего мужчины, подозреваемого в передаче государственной тайны, который якобы встречался с «российским разведчиком». Согласно этим данным, его задержали в Осло 15 августа. Ему вменяется передача иностранному государству информации, которая «может навредить фундаментальным интересам Норвегии». По этому обвинению ему может грозить до 15 лет тюрьмы.