Бант — один из немногих аксессуаров, который долгое время остаётся неизменным для школьниц на День знаний. Этот атрибут поддерживает не только атмосферу праздника, но и длящиеся с 1764 года традиции.

Так, первая форма у школьниц появилась именно в это время — с основанием Смольного института благородных девиц, учреждённого Екатериной II. Воспитанницам шили форму, причём каждой возрастной группе соответствовал свой цвет, пишет «ПолитЭксперт».

Более привычная школьная форма появилась при Николае I, её носили гимназисты. У девочек были платья и фартуки, а у мальчиков — гимнастёрки. Регламент для школьников появился в 50-е годы прошлого века. В частности, именно в нём были прописаны нормы причёсок для школьниц.

У девочек обязательно должны были быть косички, в которые вплетались ленты. Для парадной формы были предусмотрены белые ленты, для повседневной — чёрные, так как это считалось частью женского образа, рассказала изданию дизайнер Юлия Беляева. Банты в наше время стали символом Дня знаний.

В наше время ношение бантов зависит от желания родителей и ребёнка, главное, предупреждает дизайнер, чтобы это гармонировало с общим образом школьницы.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Минпромторг сообщил о намерении утвердить предварительный национальный стандарт школьной формы. Документ хотят принять 10 ноября.