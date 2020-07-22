«Устал быть птицей?»

Дизайнер из Сан-Франциско Пабло Роша опубликовал у себя в инстаграме видео с голубями. Кажется, птицы ищут помощи.

Роша распечатал объявления с отрывными талонами и приклеил его на уличные столбы на уровне, до которого с земли голуби смогут легко дотянуться. В объявлении говорится: «Устал быть птицей?»

Голуби слетелись на рекламу и стали клевать отрывные части с «номером телефона» специалиста, к которому предлагает обратиться дизайнер. Вероятно, птиц в рекламе заинтересовала какая-то приманка, которую Роша приклеил на листочки.

В комментариях к своему видео дизайнер написал: «С них довольно». Идея Роша удалась: при просмотре и правда кажется, что у птиц наступил серьезный личностный кризис. Подписчики отреагировали на видео Роша по-разному. Некоторые писали, что такое же решение нужно для людей, кто-то обеспокоился, что голуби съедят бумагу и могут от этого пострадать. «Я не могу поверить, что можно устать быть птицей», — возмутился один из пользователей.