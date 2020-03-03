Минтранс России предлагает включить в программу строительства транспортных развязок между регионами более 4,8 тыс. новых региональных авиамаршрутов. Об этом рассказал глава ведомства Евгений Дитрих.

«Сейчас мы к этим региональным маршрутам подвязываем маршруты местных перевозок», — цитирует ТАСС его выступление в программе «Право на справедливость» (Первый канал) 3 марта.

В презентации, продемонстрированной министром, указаны, в частности, маршруты из Санкт-Петербурга в Хибины (Мурманская область), из Хабаровска в Оху и Ноглики (Сахалин), из Улан-Удэ во Владивосток и Новосибирск, а также из Читы — в Иркутск и Хабаровск.

В рамках комплексного плана расширения и модернизации магистральной инфраструктуры (КПМИ) до 2024 года. Планируется за четыре года увеличить долю региональных перевозок в обход столичного авиаузла до 51,35% от всего объема внутренних перелетов.

В начале февраля Дитрих рассказал о планах Минтранса создать единую программу субсидирования авиаперевозок и сделать ее в перспективе пятилетней. Предполагается, что несколько постановлений о поддержке региональных и дальних перевозок объединят в одну программу.