В Москве отменили дистанционные занятия для учащихся столичных школ и колледжей с 1 по 11 мая. Об этом сообщается на сайте мэра города, 1 мая.

«В связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией дни с 6 по 8 мая включительно объявлены Президентом России нерабочими. С учетом праздничных дней дистанционные уроки и дополнительные онлайн-занятия для московских школьников и студентов колледжей с 1 по 11 мая проходить не будут», — сказано в сообщении.

Отмечается, что для того, чтобы учащиеся могли оставаться на связи с учителями и одноклассниками, а также работать над проектами, был запущен подкаст #НеОдинДома.

В рамках конкурса «Лучший подскаст» более 80 школ предоставили свыше 500 аудио- и видеоматериалов на тему «Не один дома». В них участники рассказывают, чем они занимаются на самоизоляции и делятся интересными идеями для дистанционного обучения подборками любимых фильмов и книг.

«Это удивительный опыт и время открытий. Время, в которое особо ценны оптимизм и сила воли, инициативность и умение эффективно работать, учиться, общаться и развиваться дома. Подкаст #НеОдинДома — это успешный опыт сотрудничества классных руководителей, московских школьников и их родителей», — заявил председатель Ассоциации классных руководителей образовательных организаций города Москвы Максим Иванцов.

Лучшие работы конкурса размещены на сайте Ассоциации классных руководителей образовательных организаций города Москвы.

Накануне Министерство просвещения России рекомендовало регионам закончить учебный год для 9-х и 11-х классов до 5 июня, а для 10-х классов ― до 30 мая.

29 марта власти Москвы и Подмосковья ввели обязательный домашний режим самоизоляции для всех жителей. Впоследствии такие ограничительные меры ввели и в остальных регионах страны. 28 апреля он был продлен до 11 мая. Президент России Владимир Путин также до этого числа продлил в стране режим нерабочих дней с сохранением заработной платы.

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