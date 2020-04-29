Дистанционный режим обучения в российских вузах продлен до 11 мая в связи с распространением коронавируса. Соответствующий приказ опубликован на сайте Минобрнауки 29 апреля.

Согласно тексту документа, дистанционный режим обучения продлевается для студентов, дистанционный режим работы — для сотрудников высших учебных заведений.

В связи с распространением коронавируса вузы отправили студентов на каникулы с 28 марта до 5 апреля, а 6 апреля возобновили занятия, но уже в режиме онлайн.

В Минобрнауки рассчитывают, что текущий учебный год для студентов завершится согласно установленным образовательными программами срокам, а новый начнется 1 сентября, несмотря на перенос вступительных испытаний. Форматы итоговой аттестации учебные заведения могут выбрать самостоятельно.

По состоянию на 29 апреля, в России подтвердились 99 399 случаев заболевания COVID-19, из них 5 841 — за последние сутки. 10 286 человек вылечились. 972 пациента скончались.

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