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В больницах и поликлиниках временно приостановят диспансеризацию и плановые осмотры, а также введут выписку электронных рецептов и «карантинных» больничных — то есть, их будут выписывать дистанционно. Эти и другие меры предусмотрены Временным порядком организации работы медучреждений в целях профилактики коронавируса. Он утверждён приказом Минздрава, который вступает в силу 30 марта.

Документ предписывает госпитализировать всех пациентов с нетипичным течением ОРВИ и внебольничной пневмонией. Бригады скорой помощи не должны доставлять их в терапевтические и пульмонологические отделения. Осматривать таких пациентов следует в отдельных фильтр-боксах, все помещения больниц усиленно дезинфицировать, медикам раздать средства индивидуальной защиты, установил Минздрав.

В приказе также расписан алгоритм действий медработников, которые оказывают помощь в амбулаторных и стационарных условиях, даны особые инструкции бригадам скорой помощи, в том числе установлен приоритет на оказание помощи пациентам с симптомами ОРВИ, особенно тем, кто входит в группу риска (пожилые, беременные, люди с хроническими заболеваниями).

Кроме того, приказ предусматривает создание четырёх федеральных дистанционных консультативных центров анестезиологии-реаниматологии (ФДРКЦ) по вопросам диагностики и лечения COVID-19 и пневмоний — для взрослых, детей, беременных, а также резервный центр. Все они будут созданы на базе крупнейших медицинских университетов. Такие же центры должны создать в каждом регионе. Региональные центры смогут получать от ФДРКЦ консультации по лечению пациентов с коронавирусом с помощью телемедицины.

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