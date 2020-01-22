Директор школы №7 в подмосковном городе Лобня Марина Черкасова рассказала о школьных годах премьер-министра Михаила Мишустина. Ее слова передает РИА Новости.

В школьные годы будущий политик был секретарем комсомольской организации. По словам Черкасовой, в школе Мишустин учился очень хорошо, был активным, а также писал стихи. «Только все положительное о нем. Никакой заносчивости, со всеми хорошо ладил», — рассказала она.

Директор также поделилась, что застала учителей, которые вели у будущего премьер-министра уроки. «Я слышала очень часто, как учителя его вспоминали: и литератор, и математики», — отметила Черкасова.

Видео дня. 13-летняя школьница забеременела от 4-классника