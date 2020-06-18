Мемуары экс-советник президента США Джона Болтона угрожают раскрытию источников и методов работы американской разведки, заявил директор национальной разведки страны Джон Ратклифф

В среду Минюст США потребовал через суд приостановить публикацию книги Болтона, ссылаясь на секретность содержания.

«Несанкционированное раскрытие секретной информации наносит ущерб нашей национальной безопасности и угрожает источникам и методам, на которые опирается разведывательное сообщество для защиты народа Америки. Независимо от ранга и позиции каждый человек, имеющий доступ к секретам наших стран, имеет юридическую обязанность и ответственность защищать секретную информацию», — говорится в заявлении Ратклиффа.

«Как директор Национальной разведки я уполномочен и обязан по закону защищать критически важную работу разведывательного сообщества от любого несанкционированного раскрытия, что я и сделал сегодня», — отметил глава ведомства.

Минюст требует от издательства Simon & Schuster задержать публикацию книги до того момента, когда Болтон согласует ее с администрацией на предмет наличия в ней секретных сведений. Также минюст просит суд распорядиться, чтобы уже отпечатанные экземпляры книги были уничтожены, а утечки ее содержания в СМИ запрещены.

Вскоре после появления информации об иске в ведущих СМИ США появились выдержки из книги, в которых содержались нелицеприятные характеристики Трампа и критика его действий. Авторы публикаций со ссылкой на книгу Болтона писали в частности о том, что Трамп интересовался, является ли Финляндия частью России, заявлял, что не хочет предоставлять военную помощь Украине и просил у лидера КНР Си Цзиньпина помощи в переизбрании на пост президента США, что может быть истолковано как преступление.