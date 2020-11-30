Художественный руководитель Московского театра сатиры Александр Ширвиндт и его жена остаются в больнице на лечении от коронавирусной инфекции. Об этом сообщил директор театра Мамед Агаев, пишет РИА Новости.

«Чувствуют они себя хорошо, но врачи решили еще подержать до полного выздоровления», — сказал он.

Ранее сайт РИА Новости Крым сообщал, что народный артист РФ с супругой почувствовали недомогание и обратились за помощью к медикам. Их госпитализировали 25 ноября с коронавирусом. Отмечается, что у Ширвиндта диагностировали начальную стадию болезни — кашель и невысокую температуру, а у Натальи Николаевны болезнь протекает бессимптомно.