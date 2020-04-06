Певец Лев Лещенко сдал отрицательный тест на коронавирус и ожидает выписки из больницы. Об этом 6 апреля сообщил концертный директор артиста Олег Дмитриев.

«У него все последние тесты отрицательные, ему намного лучше <…> Похоже на то, что всё хорошо <…> Я предполагаю, что первый тест вообще был ошибкой, самый первый. Мне так кажется», — приводит его слова «РИА Новости».

24 марта Лещенко вместе с супругой доставили в медицинский центр в Коммунарке с подозрением на воспаление легких. Артист 12 марта вернулся с гастролей по Канаде и США. 27 марта у Лещенко выявили COVID-19.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 190 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

В России за сутки было зарегистрировано 954 новых случая коронавируса. Таким образом, общее число заразившихся в стране составило 6343, всего умерли от инфекции 47 человек. Случаи зафиксированы в 80 регионах.

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