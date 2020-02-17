Директор театра «Ленком» Марк Варшавер назвал сообщения о госпитализации народной артистки СССР Инны Чуриковой сочинениями прессы, сообщает в понедельник, 17 февраля, «РИА Новости».

«Это уже становится невыносимым — сочиняют (СМИ — Ред.), что хотят», — заявил он агентству.

По словам Варшавера, у Чуриковой «поднялось давление», после чего она самостоятельно обратилась к врачу. Он уточнил, что общался с народной артисткой после информации о госпитализации, и та рассказала о хорошем самочувствии.

Ранее в этот день ряд СМИ сообщили о том, что 75-летняя артистка попала в больницу.

В июле 2019 года Инна Чурикова была госпитализирована после падения со сцены во время спектакля «Старая дева» в театре «Русская песня». По словам коллег артистки по спектаклю, ее ослепили прожекторы, из-за чего она упала и ударилась головой.