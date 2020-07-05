Директор Ларисы Долиной Илья Спицын прокомментировал в беседе с РЕН ТВ критику певицы в Сети из-за ее заявлений о нарушении ПДД.

Ранее пользователей Сети возмутило заявление певицы, которое она сделала на программе «Сто вопросов взрослому» в 2010 году. Один из зрителей спросил у Долиной, как она поступит в случае, если сотрудник ГАИ остановит ее за нарушение правил дорожного движения. Певица заявила, что не садится за руль, а ездит с водителем, и рассказала, что имеет выданный «самым главным гаишником» документ, благодаря которому ее не имеют права останавливать.

Спицын указал, что передача, которая спровоцировала активное обсуждение в Сети, была опубликована очень давно. При этом он намекнул, что это неактуальная информация.

«Это в каком году было? И посмотрите в календарь, какой сейчас год. Если у вас какие-то бабушки это обсуждают, то вы с ними тогда это и обсудите», — заявил директор певицы.