В Москве возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство женщины. Следствие считает, что заказчицей преступления выступила любовница мужа потерпевшей, сообщили в столичном управлении Следственного комитета.

Нападение было совершено 9 января. По подозрению в нем задержаны мужчина и две женщины, в том числе заказчица.

Следователи считают, что подозреваемая, которая работает директором частной школы на юге Москвы, «длительное время состояла в отношениях» с мужчиной. Она привлекла к покушению на его супругу двух бывших учеников.

Одна из исполнителей выследила, когда потерпевшая шла домой, и сообщила напарнику, который набросился на нее с ножом. Пострадавшая получила не менее шести ножевых ранений, но выжила. Сейчас она в больнице в тяжелом состоянии.

Как сообщает сайт kp.ru, нападению подверглась Светлана Хананашвили, супруга муниципального депутата Академического района Москвы Михаила Хананашвили. Это не первое нападение на нее, в 2019 году неизвестный дважды ударил женщину кулаком по голове. Сам депутат заявил, что случившееся связано с его профессиональной деятельностью, отмечает издание.

Предположительную заказчицу преступления зовут Василиса Маслова, она является автором нескольких программ по изучению иностранных языков, пишет газета.

Хананашвили 32 года. По данным сайта совета депутатов Академического района, он является гендиректором коммерческой фирмы и баллотировался от партии «Яблоко».