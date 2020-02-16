Российский певец Борис Моисеев получает пенсионные выплаты в размере 55 тыc. рублей, рассказал его директор Сергей Горох.

По словам Гороха, пенсия певца составляет 25 тыс. рублей, кроме того, он получает надбавку 30 тыс. рублей за звание заслуженного артиста России от мэра Москвы Сергея Собянина.

«Борис Михайлович — такой человек, который никогда ни на что не жалуется и никогда ничего ни у кого не просит. Ему достаточно денег. Тем более его окружают друзья, которые всегда помогут, если вдруг что-то ему будет нужно. Он живет обычной жизнью нормального человека», — рассказал Горох в беседе с порталом «Телепрограмма» в воскресенье, 16 февраля.

Отмечается, что Моисеев возглавил рейтинг самых богатых пенсионеров. До этого лидером считался актер Станислав Садальский, у которого размер пенсионных выплат составляет 50 тыс. рублей. Основная их часть — надбавка от мэра Москвы.

Ранее в воскресенье размер своей пенсии назвал российский актер Андрей Ургант. По его словам, он получает 17,5 тыс., что является для него незначительной суммой.

15 февраля народная артистка СССР Алиса Фрейндлих рассказала, что получает от государства нормальную пенсию.

13 февраля размеры своих пенсий озвучили советский и российский актер Александр Панкратов-Черный и художественный руководитель киножурнала «Ералаш» Борис Грачевский.