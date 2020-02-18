Российское посольство в Камбодже сообщило, что россияне с круизного лайнера Westerdam не заражены коронавирусом COVID-19.

«18 февраля получены результаты медицинского обследования находящихся в г. Пномпень 406 пассажиров круизного лайнера MS Westerdam (включая четырех россиян) — штамма коронавируса COVID-19 не выявлено», — сообщается в Facebook посольства.

Отмечается, что в этот же день туристам планируют выдать соответствующие сертификаты, после чего будут определены время и маршруты вылета «в страны их гражданской принадлежности».

«Сотрудники посольства поддерживают постоянный контакт с компетентными ведомствами королевства и группой граждан России для оказания соотечественникам необходимого содействия», — подчеркнули в ведомстве.

Накануне сообщалось, что въезд и транзит пассажирам судна Westerdam запретил Сингапур. Из-за этого оператор отменил следующий круиз Westerdam, запланированный 29 февраля из японской Йокогамы.

1 февраля круизный лайнер Westerdam с 1455 пассажирами и 802 членами экипажа на борту покинул порт Гонконга. Конечным пунктом назначения и точкой отправления для нового тура был избран японский порт Йокогама.

Власти Японии воспротивились высадке пассажиров, опасаясь распространения вируса COVID-19. Позже лайнеру доступ в свои порты закрыли и несколько других азиатских стран.

13 февраля лайнеру удалось пришвартоваться в одном из портов Камбоджи. Позже выяснилось, что на борту есть россияне. По данным местной полиции, на лайнере находился один гражданин России, однако в посольстве РФ заявили, что среди пассажиров есть не менее семи россиян.

16 февраля сообщалось, что три россиянки, путешествовавшие на лайнере, вылетели из Пномпеня в Санкт-Петербург.