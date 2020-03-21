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Почти 80% российских студентов, проходящих обучение в китайских северо-восточных провинциях Ляонин и Цзилинь (Гирин), успели вернуться домой до пика эпидемии коронавируса, сообщили РИА Новости в генеральном консульстве РФ в городе Шэньян.

«Обострение эпидемиологической обстановки совпало с началом весенних каникул в китайских высших учебных заведениях, поэтому большая часть наших студентов заблаговременно покинула Китай и вернулась в Россию. Опрос учащихся в консульском округе показал, что речь идет приблизительно о 80% российских студентов», — сообщили в дипмиссии.

Китайскими преподавателями, указали в генконсульстве, введено дистанционное обучение, чтобы затянувшийся перерыв в занятиях не отразился на учебном процессе, а "руководством ВУЗов разосланы иностранным ученикам уведомления с рекомендациями не возвращаться в свои университеты до получения официальных приглашений".

«В этой связи наши студенты ждут полноценного возобновления работы местных учебных заведений для того, чтобы вернуться в города Северо-Восточного Китая», — добавили в генконсульстве.

Согласно данным местных правоохранительных органов, на территории провинций Ляонин и Цзилинь с разными целями на постоянной основе зарегистрировано 1784 гражданина РФ, большую часть из которых составляют студенты -1381 человек, а также члены семей в смешанных браках (181 человек) и обладатели разрешений на работу (222 человека).

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