СПОРТ

«Динамо» разгромило «Спартак» в стартовом матче плей-офф КХЛ

15:07 03/03/2020

Московское «Динамо» разгромило столичный «Спартак» в стартовом матче первого раунда плей-офф КХЛ. Встреча, прошедшая на «ВТБ-Арене», завершилась со счетом 5:1, сообщает «МИР 24».

У победителей результативные броски на счету Дмитрия Яшкина (3), Андре Петерссона (34 и 38), Михала Чайковски (42), а также Владимира Брюквина (60). В составе красно-белых шайбу забросил Анатолий Никонцев (57).

Третий период запомнился болельщикам большим количеством драк. В результате динамовцы получили 29 минут штрафа, а их земляки – 80. При этом хоккеисты «красно-белых» Максим Гончаров и Александр Никишин были оштрафованы до конца поединка (5+20).

Вторая встреча этого противостояния состоится в среду также на домашней арене «бело-голубых».



