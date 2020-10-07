Ольга Дмитренко очень любит удивлять своего любимого, одаривая его подарками и приготавливая интересные сюрпризы, порой и без повода. На этот раз девушка так сильно растрогала своего возлюбленного, что он не смог сдержать эмоций и пустил скупую мужскую слезу.



Произошло это в эфире 5 октября 2020 года. Изначально может создаться впечатление, что Дима сломлен или устал, ведь довольно странно, что такой небольшой сюрприз от любимой смог вызвать у него такой шквал эмоций. Девушка довела мужчину до слёз, когда назвала его самым лучшим отцом и мужем, а также сказала, что он главный в их семье.



На самом деле, многим кажется странным, что в соцсетях Дима пишет о получении статуса «Человек года», хотя на камеру плачет, а Рапунцель его успокаивает. Неужели счастье мужчины не в двух очаровательных дочках и любящей супруге, а в победе в конкурсе? Некоторые подписчики и зрители считают, что Дима просто устал от постоянного растворения в семейном быте, ведь мужчина давно уже не общается с коллективом, а только проводит время с семьей.