В паре Дмитрия Чайкова и его беременной девушки Ирины Пингвиновой произошёл серьёзный конфликт. По словам самой Ирины, молодой человек не поддержал возлюбленную в трудный момент, она кричала на него, плакала, а он принялся оскорблять её, используя ненормативную лексику. Потом ведущие провоцировали конфликт ещё больше, после чего Ира осталась совсем одна со своими мыслями.



Ведущий Антон Беккужев ещё давно запретил остальным участникам цепляться к беременной девушке. Но Ирине стало скучно и надоело, что Чайков проводит слишком много времени с друзьями, а она совсем не ощущает от него ласки, тепла и внимания. Девушка сказала, что совсем не понимает женщин, которые терпят такое наплевательское отношение к себе и пытаются сохранить семью только ради детей или из-за страха одиночества.



Пингвинова не выдержала и высказала все претензии, которые не давали ей покоя. Сначала пара поругалась, но потом помирилась. На следующий день данную тему снова стали подогревать ведущие, после чего Дмитрий совершил какой-то нехороший поступок, по словам Ирины. Чайков разорвал помолвку и расстался с девушкой. В данный момент Ира надеется, что сможет в будущем встретить того мужчину, который всегда будет её любить, поддерживать и осыпать своим вниманием.